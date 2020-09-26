Поединок завершился поражением "Уфы" со счетом 0:6.
"Остается ли Евсеев? У нас нет сомнений, что он хороший тренер, но надо смотреть, что в целом происходит в команде. А происходит то, что мне совсем не нравится. Так беспомощно мы еще никогда не выглядели. Даже, когда в прошлом сезоне на поле не было двух ведущих игроков. Посмотрим еще несколько туров, а потом уже будем делать выводы", - сказал Мирзагулов.
"Уфа" потерпела третье поражение кряду и занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
В следующем туре уфимская команда на своем поле сыграет с "Ротором". Поединок состоится 3 октября.
Евсеев возглавил "Уфу" весной 2019 года, сменив на этом посту Дмитрия Кириченко.
Источник: "СЭ"
Руководство "Уфы": посмотрим еще несколько туров, а потом уже будем делать выводы по Евсееву
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мирзагулов прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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