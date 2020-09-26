Александр Мостовой: не солидно так прыгать и бегать главному тренеру "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Тамбова" (2:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: Sportbox
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Тамбова" (2:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги.

- Об игре:

"Тамбов" не заслуживал поражение, на мой взгляд. Моменты были у обеих команд, а "Спартак" ещё и в первом тайме неважно выглядел. Но во втором произошли изменения, и в самые свои важные моменты тамбовчане не использовали, и в этот момент проявился Айртон, который сквозил, простреливал, а потом и дубль оформил. Победа, в первую очередь, заслуга бразильца, ну и нельзя не отметить присутствие фарта, который проявился и сегодня, и в предыдущем матче против "Рубина" (2:0).

- О дебюте Кокорина в стартовом составе "Спартака":

Потихоньку притирается, хотя ничем заметным пока не отличился. Сегодня имел неплохой момент, но в целом видно, что форму он ещё не набрал. Постепенно он играет всё больше, а когда наберёт оптимальные кондиции - будет играть ещё больше. У "Спартака" хороший состав и выбор игроков, особенно в атаке. Ларссон в хорошей форме, Соболев из раза в раз выходит и меняет игру, Понсе двигается так, как никогда не двигался... в общем, выбор есть.

- О прогрессе "Спартака" в сравнении с прошлым сезоном:

Команда оставляет двоякое впечатление. Она и в конце прошлого сезона тоже смотрелась неплохо, но то мешали арбитры, то ещё какие-то факторы, то отсутствие главного тренера на бровке... к слову, Тедеско уже нужно заканчивать так себя вести, он и сегодня жёлтую получил, и это уже не смешно. Не солидно так прыгать и бегать главному тренеру "Спартака". Ну и без фарта сегодня у "красно-белых" не обходится.

- О предстоящем матче "Спартак" - "Зенит":

Питерцы сегодня, вероятней всего, ещё с "Уфой" будут мучиться, если гости встанут всем составом в своей штрафной. Кроме того, "Спартак" в функциональном плане выглядит всё лучше и лучше, думаю, мало кто ожидал от команды таких результатов, хотя, по-хорошему, этот клуб никогда ниже третьего места и находиться-то не должен. В общем, думаю, в предстоящей игре - 50 на 50. Хотя, вероятно, в какой-то степени "Спартак" смотрится даже немного предпочтительнее.

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Теги: Мостовой Спартак Тамбов Зенит
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