"Уфа" на выезде проиграла петербургской команде со счетом 0:6.
"Тяжело что-то говорить после такого поражения, которое может стать и последним. Почему? "Уфа" проиграла 0:6. Я допускаю, что всё возможно", - сказал Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
В следующем туре подопечные Евсеева на своем поле сыграют с "Ротором". Поединок пройдет 3 октября.
Евсеев: такое поражение может стать последним
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал матч 9-го тура чемпионат России с "Зенитом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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