"Не знаю, не слышал, что вопрос по нему закрыт. Он знает позицию руководства, мою личную позицию. Конечно, мы хотели бы его видеть, но, думаю, он решит, что подходит больше всего именно ему. Решение за ним", - цитирует Семака пресс-служба клуба.
Кузяев покинул "Зенит" прошлым летом по истечению срока контракта. Ранее была информация, что полузащитник хочет продолжить карьеру в европейском клубе, однако до сих пор ни с кем сделка не заключена. Также на игрока претендуют "Локомотив" и "Краснодар".
Сегодня "Зенит" в матче 9-го тура РПЛ на своем поле разгромил "Уфу" со счетом 6:0.
Семак заявил, что хотел бы видеть Кузяева в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным возвращением Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"
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