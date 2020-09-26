Семак заявил, что хотел бы видеть Кузяева в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возможным возвращением Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"
"Не знаю, не слышал, что вопрос по нему закрыт. Он знает позицию руководства, мою личную позицию. Конечно, мы хотели бы его видеть, но, думаю, он решит, что подходит больше всего именно ему. Решение за ним", - цитирует Семака пресс-служба клуба.

Кузяев покинул "Зенит" прошлым летом по истечению срока контракта. Ранее была информация, что полузащитник хочет продолжить карьеру в европейском клубе, однако до сих пор ни с кем сделка не заключена. Также на игрока претендуют "Локомотив" и "Краснодар".

Сегодня "Зенит" в матче 9-го тура РПЛ на своем поле разгромил "Уфу" со счетом 6:0.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Семак Кузяев Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газизов: Хюсай? Я не буду рекламировать игроков других команд
Дзюба догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита"
Семак заявил, что хотел бы видеть Кузяева в "Зените" 1
Гендиректор "Зенита": надеюсь, все травмированные игроки вернутся в строй к матчу со "Спартаком" 2
Евсеев: такое поражение может стать последним 2
Дзюба: ждем с нетерпением игру со "Спартаком" 6
Александр Мостовой: не солидно так прыгать и бегать главному тренеру "Спартака" 15
Семак: возможно, у Азмуна повреждение связок колена 4
Червиченко: не могу сказать, что питерцы выглядят сегодня сильнее "красно-белых" 5
Руководство "Уфы": посмотрим еще несколько туров, а потом уже будем делать выводы по Евсееву 1
"Сочи" - "Краснодар". Заболотный и Жоаозиньо в стартовом составе
"Спартак" выдал лучший старт в РПЛ за последние семь лет 5
Евсеев: не буду сваливать на игроков, виноват я 7
Хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна уничтожили "Уфу". Следующий в очереди - "Спартак" 7
"Зенит" разгромил "Уфу" и вернулся на первое место. Травмы перед "Спартаком" получили Ловрен, Малком и Азмун 46
Азмун получил травму в матче с "Уфой". Его увезли с поля на электромобиле 2
"Аталанта" на выезде разгромила "Торино" 1
Лучшая оборона против лучшей атаки и вероятный рекорд "Оренбурга". Анонс 12-го тура ФНЛ
Малком не смог доиграть матч с "Уфой" из-за травмы
Газизов оценил игру Кокорина 1
Камилов: тяжело, "Зенит" нас чуть прихватил
Малком: если бы не забили "Уфе", было сложнее
Дзюба реализовал пенальти в ворота "Уфы", который был назначен после подсказки ВАР 4
Федун: рад, что наши ребята проявили характер и за счёт превосходства в классе победили 5
"Ребята почувствовали доверие и пытаются им воспользоваться". Овчинников — о прогрессе Кучаева и Марадишвили
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон", реализовав пенальти на 10-й добавленной минуте
Евсеев рассказал, почему выпустил дебютанта Камилова в стартовом составе
Семак объяснил выход в старте Ерохина на матч с "Уфой"
Тедеско рассказал, как нужно играть против команд стиля "Тамбова"
Фартовый Айртон и чудо-нога Жиго. Оценки игрокам матча «Тамбов» — «Спартак» 5
Все новости