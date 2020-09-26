В активе Дзюбы стало 80 мячей в составе петербургской команды. По этому показателю он вышел на шестое место в списку лучших бомбардиров в истории "Зенита", догнав Андрея Аршавина.
1. Александр Кержаков - 163 гола
2. Владимир Кулик - 101
3. Юрий Желудков - 87
4. Владимир Клементьев - 84
5. Лев Бурчалкин - 82
6. Андрей Аршавин, Артем Дзюба - по 80
Дзюба догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"
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