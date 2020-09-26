"Хюсай? Что от меня хотите? Я не буду рекламировать игроков других команд. Про своих могу говорить", - сказал Газизов.
Ранее была информация, что "Спартак" предложил "Наполи" за Хюсая 7 млн евро, однако итальянский клуб хочет получить 10 млн евро.
Источник: "СЭ"
Газизов: Хюсай? Я не буду рекламировать игроков других команд
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая в московский клуб.
Фото: ФК "Наполи"
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