"Кто бы что ни говорил, это самое большое противостояние в России". Дзюба — о матче со "Спартаком"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился ожиданиями от игры со "Спартаком" в следующем туре.
Фото: ФК "Зенит"
— Это самый большой матч, самый важный. Самое главное, чтобы все ребята наши, у которых ушибы, подлечились, и все были готовы — и «Спартак», и мы чтобы были в оптимальном составе. У нас равное количество очков, тем более интересен будет этот матч. Кто бы что ни говорил, это самый большой матч и самое большое противостояние в России. Интересно будет посмотреть, — рассказал футболист в интервью пресс-службе команды.

Cегодня "Зенит" разгромил "Уфу" (6:0), а Дзюба стал автором трёх голов. 32-летний Дзюба забил 78, 79 и 80 голы за "Зенит", сравнявшись по этому показателю с Андреем Аршавиным. Всего в текущем сезоне забил шесть голов и отдал три голевые передачи в восьми матчах чемпионата России.

Матч "Спартак" — "Зенит" в 10-м туре РПЛ состоится ровно через неделю, 3 октября.

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Теги: Спартак Уфа Зенит Дзюба
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