32-летний форвард оформил хет-трик в матче с "Уфой" (6:0), догнав по количеству голов за питерский клуб Андрея Аршавина (80).
Очень приятно обойти таких великих футболистов (Халк, Казачёнок) и догнать Андрея Сергеевича. Будем обгонять! — заявил Дзюба пресс-службе питерцев.
В следующем туре Дзюба вместе с "Зенитом" сыграет против своего бывшего клуба "Спартака".
"Будем обгонять". Дзюба — о том, что догнал Аршавина в списке бомбардиров "Зенита"
Фото: Getty Images
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