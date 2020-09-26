"Будем обгонять". Дзюба — о том, что догнал Аршавина в списке бомбардиров "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился эмоциями от очередного достижения.
Фото: Getty Images
32-летний форвард оформил хет-трик в матче с "Уфой" (6:0), догнав по количеству голов за питерский клуб Андрея Аршавина (80).

Очень приятно обойти таких великих футболистов (Халк, Казачёнок) и догнать Андрея Сергеевича. Будем обгонять! — заявил Дзюба пресс-службе питерцев.

В следующем туре Дзюба вместе с "Зенитом" сыграет против своего бывшего клуба "Спартака".

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Теги: Зенит Аршавин Дзюба Казаченок
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