— Всем привет, всех с победой. Очень приятно было находится в Саранске. Мы играли на выезде, но были как будто дома, столько болельщиков было, очень приятно и радостно. Такая сумасшедшая поддержка была.
Мы выиграли, тем более, у меня сегодня 100-й матч за этот прекрасный клуб, в котором я очень горд находиться. Плюс мой подопечный (Айртон) сегодня изъявил желание два гола забить, побольше бы таких голов он забивал сумасшедших, конечно, с моего подсказа. Так что, всем большое спасибо, топите за "Спартак" дальше, — передаёт слова Ещенко пресс-служба "Спартака".
Игра с "Тамбовом" стала для Ещенко 100-й в составе московского "Спартака". Он выступает за команду с 2016 года, выиграв за это время чемпионат и Суперкубок России.
Ещенко: мой подопечный Айртон изъявил желание сегодня забить два гола. Побольше бы таких голов забивал
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился эмоциями от победы над "Тамбовом" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
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