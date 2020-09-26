На счету хавбека 7 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. По шесть голов в сезоне 2020/2021 забили нападающие "Зенита" Артём Дзюба и Сердар Азмун.
Напомним, что Нобоа перешел в "Сочи" из "Зенита" летом 2019 года. Также эквадорец в России выступал за "Рубин", "Динамо" и "Ростов".
Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров в чемпионате России
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа благодаря голу в ворота "Краснодара" (1:1) возглавил гонку бомбардиров в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!