"Вы же понимаете, что кого-то приобрести мы можем только с русским паспортом. И круг кандидатов сужается. Мы хотели бы сделать приобретение. Иностранцев мы не можем, у нас уже перебор.
Работа идет в этом направлении, но многое из того, что пишется в прессе, не соответствует действительности", - заявил Мусаев на пресс-конференции после матча с "Сочи" (1:1).
Напомним, что с нынешнего сезона в заявке российских клубов не может быть более 8 иностранцев.
"Краснодар" после 9-и туров с 15 очками занимает 5 место в чемпионате России. 30 сентября "быкам" предстоит гостевой матч квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. В первой встрече победу одержал "Краснодар" со счетом 2:1.
Мусаев рассказал о возможных трансферах "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о возможных приобретениях до закрытия трансферного окна.
Фото: ФК "Краснодар"
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