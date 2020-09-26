Как сообщает источник, Алексей Игонин, Константин Лепехин, Игорь Зазулин и Сергей Герасимец поддерживали команду на фанатской трибуне на "Газпром Арене".
"Зенит" разгромил "Уфу", нанеся башкирскому клубу самое крупное поражение за их историю выступления в РПЛ. Питерский клуб после победы вернул себе первое место турнирной таблицы.
Источник: Sport24.
Источник: экс-футболисты "Зенита" поддержали команду с "Уфой" на фанатской трибуне
В числе вчерашних болельщиков "Зенита" на трибуне в матче с "Уфой" (6:0) были бывшие футболисты клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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