— Является ли это дерби одним из главных в стране? Точно нет. Но однозначно можно сказать, что игра очень важная для двух команд, — рассказал Парфенов в эфире "Матч Премьер".
Парфенов сказал, что не хочет отгадывать результат матча, так как команды постоянно борются за медали, и угадать исход будет тяжело.
Напомним, сегодня, в рамках 9-го тура чемпионата России ЦСКА и "Локомотив" проведут очный матч на "ВЭБ Арене".
Парфёнов: является ли дерби ЦСКА — "Локомотив" одним из главных в стране? Точно нет
Бывший наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов считает, что матч между ЦСКА и "Локомотивом" нельзя называть одним из главных дерби в стране.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
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