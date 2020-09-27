— Меня возили всю игру: быстро поняли, где слабое место у ЦСКА, приходили в мою зону вчетвером и полоскали так, что я просто стонал. Озил, Ляказетт – ну невозможно против них. Во втором тайме, когда меня уже не держали ноги, вышел свежий Ивоби – и давай носиться по бровке, — рассказал футболист в интервью Sports.ru.
22-летний Кучаев выступает за ЦСКА с 2015 года. Текущий сезон — лучший в карьере полузащитника по результативности. Он забил четыре гола и отдал голевую передачу в восьми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Московский ЦСКА играл с лондонским "Арсеналом" в Лиге Европы.
"Приходили в мою зону вчетвером и полоскали так, что я просто стонал". Кучаев вспомнил худшую игру за ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что худшем матчем за ЦСКА была игра против лондонского "Арсенала".
Фото: ПФК ЦСКА
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