Футболист получил его в марте 2018 года в матче против тульского "Арсенала".
— В раздевалке. Не из-за боли – от эмоций. У меня была неплохая весна: отыграл всю Лигу Европы, к апрелю утвердился в старте в РПЛ. Ничего не предвещало, что все травмой кончится. Всплакнул – и тут пришла на перерыв команда.
Команда успокоила, ну так, в жесткой форме: "Иди отсюда, там поплачь". По сути, правильно: предстоял второй тайм, а я тут расхлябанный весь., — рассказал Кучаев в интервью Sports.ru
Он рассказал, что это тянулось больше года. Футболист рассказал, что больше старается не думать, что у него была какая-то травма. Кучаев добавил, что однажды закупил предметов в игре Counter Strike, потратился, но не так сильно. Думал, что поможет это поможет ему отвлечься на фоне отрицательных эмоций.
Кучаев в текущем сезоне провёл восемь матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал голевую передачу.
"Иди отсюда, там поплачь". Кучаев рассказал, как переживал разрыв крестообразной связки
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вспомнил, как плакал после разрыва крестообразной связки.
Фото: ПФК ЦСКА
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