— Сможет ли Алексей заиграть в "Аталанте" — большой вопрос. Я знаю, что в него там верят. Его ждали и хотели. У него будут огромные шансы там заиграть. Но он первый раз выпадает из зоны комфорта, — рассказал Геркус в интервью "СЭ".
О переходе 24-летнего Миранчука в итальянскую "Аталанту" было объявлено в начале сентября за 14,5 млн евро. Футболист пока не может помочь команде, так как продолжает восстановление после травмы, которую получил ещё во времена игры за "Локомотив".
Геркус: Миранчук первый раз выпадает из зоны комфорта. Заиграет ли он в "Аталанте" — большой вопрос
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение о переходе полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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