Как сообщает источник, 34-летний футболист запросил у турецкого "Бешикташа" зарплату в 3 млн евро за сезон, а также подписной бонус в 4 млн евро.
Не известно, согласится ли турецкий клуб на эти условия.
Ранее сообщали, что "Локомотив" заинтересован в подписании контракта с Манджукичем, который находится в статусе свободного агента.
Источник: журналист Сафак Малатья
Источник: Манджукич, которым интересуется "Локомотив", ведёт переговоры с "Бешикташем"
Переход нападающего Марио Манджукича в "Локомотив" может сорваться.
Фото: Getty Images
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