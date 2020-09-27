"Ростов" обыграл тульский "Арсенал". Глебов оставил команду в меньшинстве во втором матче подряд

На 66 минуте Данил Глебов получил вторую желтую карточку и был удалён с поля. В прошлом матче квалификации Лиги Европы с "Маккаби" (1:2) полузащитник также был удалён. На 4 добавленной минуте Кадири Моххамед забил второй гол "Арсенала", но этого оказалось мало для положительного результата.
"Ростов" промежуточно поднялся на третью строчку турнирной таблицы с 17 очками. "Арсенал" — 12-й с восемью очками.
Чемпионат России, 9 тур
"Арсенал Тула" 2:3 "Ростов"
Голы: Эванс Кангва, 8, Кадими Моххамед 90+4 - Чернов, 13, Хосимото, 41, 45
"Арсенал Тула" 2:3 "Ростов"
Голы: Эванс Кангва, 8, Кадими Моххамед 90+4 - Чернов, 13, Хосимото, 41, 45
"Арсенал": Левашов, Бауэр, Беляев, Бурлак, Сокол (Кирилл Комбаров, 46), Кингз Кангва (Мохаммед, 46), Ковалев (Хлусевич, 74), Костадинов, Ткачёв, Эванс Кангва, Горбатенко
"Ростов": Бабурин, Чернов, Осипенко, Козлов, Ионов (Полоз, 63), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Глебов, Хасимото, Байрамян, Норманн, Шомуродов (Логашов, 74)
Предупреждения: Ионов, 18, Чернов, 25, Ковалев, 36, К. Кангва, 38, Байрамян, 48, Бауэр, 48, Норманн, 51, Хосимото, 52, Глебов, 53, Кирилл Комбаров, 58
Удаление: Глебов, 67