ЦСКА заинтересован в приобретении 20-летнего ганского хавбека. Отмечается, что московский клуб вчера просматривал Току в матче первого дивизиона Дании.
В текущем сезоне Току в составе "Фремад Амагера" провел 4 матча и забил 4 мяча.
Источник: Ghanasoccernet
ЦСКА интересуется хавбеком "Фремад Амагера"
Полузащитник "Фремад Амагера" Эммануэль Току может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Фремад Амагер"
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