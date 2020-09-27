"В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить", - сказал Ульянов.
Ранее была информация, что "Химки" и Глушаков согласовали контракт, который должен будет подписан в ближайший понедельник.
В текущем сезоне РПЛ "Химки" занимают 15-е место, набрав три очка.
Источник: ТАСС
Спортдиректор "Химок": готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня
Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов рассказал о возможном переходе в команду полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Ахмат"
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