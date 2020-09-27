Поединок завершился победой "Ростова" со счетом 3:2, а два мяча забил Хасимото.
"Мы не знали, что Хасимото так хорош в завершении атак. Честно говоря, посмотрели 10 матчей перед переходом. Играет у нас на другой позиции. В Японии он никогда так не делал. Играл чистого опорного, не поднимался высоко. Позиция поменялась. Как видим, это приносит результат", - сказал Карпин в эфире телеканала Матч Премьер.
В текущем сезоне РПЛ 27-летний Хасимото в составе "Ростова" провел 7 матчей и забил 4 мяча.
Подопечные Карпина занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
В следующем матче "Ростов" сыграет на выезде с "Сочи". Поединок состоится 4 октября.
Карпин: в Японии Хасимото так никогда не делал
Главный тренер "Ростова" оценил действия полузащитника Кенто Хасимото в матче 9-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ФК "Ростов"
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