Карпин: после тяжелого поражения в квалификации Лиги Европы ребята проявили себя как мужики

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог матча 9-го тура с "Арсеналом".

Фото: ФК "Ростов"

Поединок завершился победой "Ростова" со счетом 3:2.



"Победа в матче "Арсеналом" - бесценна в психологическом плане. Команда показала, что после тяжелого поражения в квалификации Лиги Европы собралась, ребята молодцы, проявили себя как мужики.



Конечно, была тревога после пропущенного мяча. Нужно было отыгрываться и не пропустить контратаки. Хорошо, что быстро отыгрались и довели игру до победного конца", - сказал Карпин в эфире телеканала Матч Премьер.