Поединок завершился победой "Ростова" со счетом 3:2.
"Победа в матче "Арсеналом" - бесценна в психологическом плане. Команда показала, что после тяжелого поражения в квалификации Лиги Европы собралась, ребята молодцы, проявили себя как мужики.
Конечно, была тревога после пропущенного мяча. Нужно было отыгрываться и не пропустить контратаки. Хорошо, что быстро отыгрались и довели игру до победного конца", - сказал Карпин в эфире телеканала Матч Премьер.
Карпин: после тяжелого поражения в квалификации Лиги Европы ребята проявили себя как мужики
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог матча 9-го тура с "Арсеналом".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!