Сегодня футболисты петербургской команды провели восстановительную тренировку. Ожидается, что Азмун будет готовиться к матчу 10-го тура РПЛ со "Спартаком", который состоится 3 октября.
напомним, что в матче 9-го тура РПЛ с "Тамбовом" Азмун получил повреждение и был заменен.
Источник: "СЭ"
Азмун будет готовиться к матчу со "Спартаком"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун сегодня посетил базу в Удельной вместе с другими игроками команды.
Фото: ФК "Зенит"
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