Карпов в старте на матч с "Локомотивом", Чалов начнет игру на скамейке запасных

Стали известны составы ЦСКА и "Локомотива" на матч 9-го тура чемпионата России.
Карпов в старте на матч с "Локомотивом", Чалов начнет игру на скамейке запасных


Матч ЦСКА - "Локомотив" начнется в 19:00 мск.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице, а железнодорожники расположились на восьмой позиции.

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Теги: ЦСКА Локомотив
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