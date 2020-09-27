Карпов в старте на матч с "Локомотивом", Чалов начнет игру на скамейке запасных Стали известны составы ЦСКА и "Локомотива" на матч 9-го тура чемпионата России. Матч ЦСКА - "Локомотив" начнется в 19:00 мск.Армейцы занимают третье место в турнирной таблице, а железнодорожники расположились на восьмой позиции. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:56 Опубликовал: Соловей Павел Теги: ЦСКА Локомотив Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5