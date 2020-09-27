Арбитр встречи показал 11 желтых карточек и одну красную.
"Меня удивило большое количество карточек. Многие говорят, что наша команда в Европе играет по-другому. Там нет столько остановок, ритм игры в российском чемпионате и в Европе абсолютно разный. Это все из-за такого количества свистков", - сказал Карпин в эфире телеканала Матч Премьер.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Карпин: ритм игры в российском чемпионате и в Европе абсолютно разный
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил судейство в матче 9-го тура РПЛ с "Арсеналом" (3:2).
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!