"Я думал, что всё серьёзно, но обошлось". Азмун не пропустит матч со "Спартаком"

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— Привет всем, друзья. Вы очень беспокоились за меня, и я хочу поблагодарить вас за это, тот момент выглядел не очень хорошо. Я думал, что у меня серьезная травма, но сегодня мне провели МРТ, которая показала, что всё обошлось, и я смогу сыграть в следующих играх. Ещё раз спасибо всем, кто за меня переживал, — написал Азмун.
Напомним, в матче с "Уфой" нападающего увезли на носилках. В следующем туре "Зенит" сыграет со "Спартаком".