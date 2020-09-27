— Спасибо экспертам (показывает кавычки). Мне не надо было специально мотивировать команду, я только повторял то, что писали в СМИ, — рассказал серб в эфире телеканала "Матч Премьер".
Победа позволила "Локомотиву" набрать 15 очков и подняться на шестую строчку.
Николич: спасибо "экспертам", мне не надо было специально мотивировать команду
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвёл итоги матча с ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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