Гончаренко: Васин слишком долго переодевался, поэтому не смогли заменить Магнуссона, который жаловался на плечо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему не сумел заменить защитника Хёрдура Магнуссона в игре с "Локомотивом" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
— Витя очень долго переодевался. И забыл щитки в раздевалке, это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона, который жаловался на плечо, — рассказал специалист на пресс-конференции.

ЦСКА проиграв, опустился на четвертое место турнирной таблицы РПЛ, пропустив вперёд "Ростов". У москвичей по-прежнему 16 очков.

В следующем туре армейцы сыграют с "Уралом" в гостях.

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Теги: ЦСКА Локомотив Гончаренко Васин Магнуссон
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