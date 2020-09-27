— Игра Шатова? Человек, во-первых, несколько лет не мог стабильно играть, у него было много травм, не было сейчас предсезонки — он был травмирован. На мой взгляд, он уже важная фигура в нашей команде, но то, что он может играть намного лучше и будет играть намного лучше, в этом нет никаких сомнений, — рассказал специалист в интервью пресс-службе клуба.
Специалист также отметил, что решение об исполнении пенальти Шатовым, а не Деспотовичем, вероятно, футболисты принимали на поле. Он рассказал, что бывает ситуации, когда один футболист чувствует себя не очень уверенно, а другой наоборот, уверенно, то могут быть изменения.
30-летний Шатов перешёл в казанскую команду на правах свободного агента летом текущего года. В игре с "Ротором" футболист забил первый гол за клуб.
Слуцкий: на мой взгляд, Шатов уже важная фигура в нашей команде
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал игру полузащитника Олега Шатова после матча с "Ротором" (3:1).
Фото: ФК "Рубин"
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