Тедеско рассказал, что запоминает русские слова при просмотре "Матч ТВ"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что предпочитает читать, а также объяснил, как изучает русский язык.
Фото: ФК "Спартак"
"Читаю в основном о футболе. В Германии такая культура: все пьют кофе и читают Kicker. В гостинице, где я живу в Москве, беру Moskauer Deutsche Zeitung – немецкую газету о России. На русском пока не читаю, но алфавит уже знаю. Каждый вечер включаю "Матч ТВ" и на слух запоминаю русские слова. Вчера вечером слышал очень много "подача" и "штрафной", - цитирует Тедеско "Чемпионат".

Немецкий специалист возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Тедеско известен тем, что старается на некоторые вопросы журналистов отвечать на русском. Доменико владеет 5-ю языками.

"Спартак" под его руководством после 9-и туров делит 1 место с "Зенитом" в Российской Премьер-Лиге. Очная встреча с петербургским клуб предстоит "красно-белым" 3 октября. Матч начнется в 19:00 на "Открытие Арене".

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Теги: Спартак Тедеско
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