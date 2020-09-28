"В те годы я просыпался в пять утра, ехал на машине в пригород Штутгарта, начинал работу в шесть утра и заканчивал в три дня. В четыре уже был в Штутгарте, с пяти до семи тренировал юношеские команды и приезжал домой к девяти-десяти вечера.
Работа в агентстве приносила хорошие деньги, работа с молодыми игроками заряжала позитивом, к тому же я всегда хотел быть тренером", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".
Напомним, что до назначения на пост главного тренера "Спартака" Доменико возглавлял немецкий "Шальке" и молодежные команды "Штутгарта". Параллельно он работал в офисе Mercedes-Benz.
Со "Спартаком" после 9-и туров в Российской Премьер-Лиге Тедеско занимает 2 место, уступая "Зениту" лишь по дополнительным показателям.
Тедеско рассказал, как совмещал работу в офисе с тренерской карьерой
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, как ему удавалось совмещать работу в офисе и тренерскую деятельность.
Фото: ФК "Спартак"
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