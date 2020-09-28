"Очень приятно, что Кутепова вызвали в сборную России. Кутепов доказал, что надо терпеть, работать, даже если он не в старте. Мы все его поддерживаем, он доказал, набрал форму. Конечно, хотелось бы поблагодарить Станислава Черчесова, что он дает шанс игроку. Конкуренция между центральными защитниками в "Спартаке" радует. Российская обойма - это всегда хорошо", - передает слова Газизова Sport24.
Напомним, что последний матч за сборную России Кутепов провел на чемпионате мира 2018 года. Всего на счету защитника 12 игр за национальную команду.
За "Спартак" в нынешнем сезоне Илья провел по 90 минут в кубковом матче с "Родиной" и игре чемпионата с "Рубином". В минувшем туре РПЛ во встрече с "Тамбовом" 27-летний футболист был заменен на 53-й минуте.
Газизов: приятно, что Кутепова вызвали в сборную России
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал вызов защитника Ильи Кутепова в сборную России на октябрьские матчи.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!