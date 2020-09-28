Газизов: приятно, что Кутепова вызвали в сборную России

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал вызов защитника Ильи Кутепова в сборную России на октябрьские матчи.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень приятно, что Кутепова вызвали в сборную России. Кутепов доказал, что надо терпеть, работать, даже если он не в старте. Мы все его поддерживаем, он доказал, набрал форму. Конечно, хотелось бы поблагодарить Станислава Черчесова, что он дает шанс игроку. Конкуренция между центральными защитниками в "Спартаке" радует. Российская обойма - это всегда хорошо", - передает слова Газизова Sport24.

Напомним, что последний матч за сборную России Кутепов провел на чемпионате мира 2018 года. Всего на счету защитника 12 игр за национальную команду.

За "Спартак" в нынешнем сезоне Илья провел по 90 минут в кубковом матче с "Родиной" и игре чемпионата с "Рубином". В минувшем туре РПЛ во встрече с "Тамбовом" 27-летний футболист был заменен на 53-й минуте.

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Теги: Кутепов Газизов Сборная России Черчесов
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