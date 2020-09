Евсеев: кризис - понятие растяжимое, впереди еще много матчей

View this post on Instagram

Кризис понятие растяжимое. Даже понимая причины, не всегда можно найти быстрый способ преодолеть его. После «Зенита» были разные эмоции. Но не было апатии. Стараемся не вспоминать прошлый сезон, команда уже другая. Но все равно сложно, когда год назад ты играл с чемпионом 1:0 и 0:0, а сейчас проиграл с крупным счетом. Впереди ещё много матчей. Готовимся, понимая это. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев