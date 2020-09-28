Евсеев: кризис - понятие растяжимое, впереди еще много матчей

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итог матча 9-го тура РПЛ с "Зенитом".
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Кризис понятие растяжимое. Даже понимая причины, не всегда можно найти быстрый способ преодолеть его. После «Зенита» были разные эмоции. Но не было апатии. Стараемся не вспоминать прошлый сезон, команда уже другая. Но все равно сложно, когда год назад ты играл с чемпионом 1:0 и 0:0, а сейчас проиграл с крупным счетом. Впереди ещё много матчей. Готовимся, понимая это. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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Напомним, что "Уфа" проиграла "Зениту" со счетом 0:6.

В текущем сезоне РПЛ подопечные Евсеева занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

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Теги: УФА Евсеев
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