Напомним, что в матче 9-го тура РПЛ "Уфа" на выезде проиграла петербургской команде со счетом 0:6.
"Мы поговорили с Евсеевым. Всё нормально. У него кредит доверия, он никуда не уходит и готовит команду к "Ротору", - сказал Шайбеков.
В текущем сезоне РПЛ подопечные Евсеева занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
В следующем туре "Уфа" на своем поле сыграет с "Ротором". Встреча пройдет 3 октября и начнется в 14:00 мск.
Источник: Чемпионат
Руководство "Уфы": Евсеев никуда не уходит
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал о ситуации с главным тренером команды Вадимом Евсеевым после поражения от "Зенита".
Фото: Инстаграм Вадима Евсеева
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