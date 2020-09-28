"У меня действующий контракт с московским клубом. Я остаюсь в ЦСКА и могу сказать лишь благодарность в адрес клуба. В то же время не знаешь, что будет завтра, в данный момент все серьезные клубы уже укомплектовали свои составы", - сказал Влашич.
Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" в 2018 году.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний хорват в составе ЦСКА провел 7 матчей и забил 4 мяча.
Источник: sportske.jutarnji.hr
Влашич: я остаюсь в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих ближайших планах.
Фото: rusfootball.ru
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