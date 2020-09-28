Глушаков присутствует на матче "Химки" - "Динамо"

Полузащитник Денис Глушаков был замечен на зрительской трибуне в матче 9-го тура РПЛ "Химки" - "Динамо".
Фото: Чемпионат
Глушаков находится справа на фотографии. Рядом с ним находится экс-защитник "Спартака" и "Локомотива" Роман Шишкин.

Ранее была информация, что "Химки" и Глушаков согласовали контракт. По информации СМИ, соглашение должно быть подписано сегодня, 28 сентября.

В текущем сезоне по итогам восьми туров РПЛ "Химки" занимают 15-е место, набрав три очка.

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Теги: Глушаков Динамо Химки
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