Сообщается, что албанец продолжит выступления за свой клуб и продлит действующий контракт. Продление сотрудничества между 26-летним игроком и итальянским клубом состоится в перерыве на матчи сборных.
Ранее была информация, что "Спартак" предложил "Наполи" за Хюсая 7 млн евро, однако итальянский клуб хочет получить 10 млн евро.
В минувшем сезоне Серии А Хюсай провел 20 матча, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Il Mattino
Защитник "Наполи" Хюсай не перейдет в "Спартак"
Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай не окажется в московском "Спартаке".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!