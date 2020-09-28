Черевченко: много кого хочу видеть в "Химках", но это зависит не только от меня

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Химки"
- У нас была тяжелая игра. "Динамо" - сильная команда. Я много общался с ребятами, и было видно, что они сильно переживают за результат. Психологически матч был сложным. Несмотря на преимущество "Динамо", мы сумели победить.

Разговоры про Григалаву и Джорджевича? Много кого хочу видеть в команде, но это зависит не только от меня, - цитирует Черевченко Sport24.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Александр Ломовицкий на 19-й минуте. Кухарчук сделал пас в центр штрафной, с первым ударом хавбека Шунин справился, но со второй попытки Ломовицкому удалось отправить мяч в сетку.

Лучшим игроком матча признан вратарь "Химок" Илья Лантратов, который совершил несколько ключевых спасений во время матча. Напомним, это первый матч для нового главного тренера Игоря Черевченко.

Подмосковная команда одержала первую победу в текущем сезоне. "Химки" набрали 6 очков и занимают 14-е место в таблице. У "Динамо" 14 очков и 9-я строчка в таблице.

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Теги: Черевченко Химки Динамо
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