- Если честно, я максимально удовлетворен здесь. В молодом возрасте я поехал в Англию, где мне не дали достаточно возможностей. Меня захотели видеть здесь, и я вскоре понял, что приехал в большой клуб, где я смог заработать себе имя.
Многие спрашивают меня, не перерос ли я эту лигу, но я думаю только о том, как становиться лучше. В этом контексте нет, я не перерос лигу, - цитирует Влашича sportske.jutarnji.hr.
Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" в 2018 году, сначала на правах аренды, а затем подписав полноценный контракт. В текущем сезоне РПЛ 22-летний хорват в составе ЦСКА провел 7 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
В минувшем сезоне Влашич сыграл во всех 30-ти встречах чемпионата, забил 12 голов и отдал 5 результативных пасов.
В следующем туре ЦСКА сыграет с "Уралом" на выезде. Матч пройдет 3 октября. Начало - в 16:30 мск.
Влашич: я не перерос российскую лигу
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свою игру в чемпионате России.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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