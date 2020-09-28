Специалист провел первые матчи в качестве исполняющего обязанности главного тренера в марте 2014 года. Четыре года спустя он был назначен на пост главного тренера петербургской команды. В 100 матчах Семак одержал 64 победы, 15 раз сыграл вничью и 21 раз потерпел поражение.
Семак стал 11-м тренером, кому покорилась эта юбилейная отметка. Больше всего встреч в качестве наставника "Зенита" провел Юрий Морозов (323 матча).
Источник: сайт "Зенита"
Семак провел 100 матчей в качестве наставника "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак провел 100 матчей в качестве наставника команды.
Фото: ФК "Зенит"
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