- Соболев органично влился в коллектив. Теперь задача помочь ему как футболисту, чтобы он почувствовал себя. Мы можем его оценить и понять.
Говорил ли с Соболевым и Дзюбой? Нет. Здесь случай, когда третий лишний. Я лишь подсказал, как им решить эту ситуацию, - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Напомним, изначально нападающий "Спартака" Александр Соболев не получил вызов в сборную России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией, однако позже все же был вызван. После этого Соболев и Дзюба заявили, что конфликта, по сути, и не было. Игроки сделали совместную фотографию на сборе перед матчем с Сербией.
Сборная России в ближайшее время проведет три игры. 8 октября в товарищеском матче сыграет с Швецией, а в Лиге Наций встретится с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Черчесов: говорил ли с Соболевым и Дзюбой? Здесь случай, когда третий лишний
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он решил вызвать нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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