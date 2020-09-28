- Очень много узнал о нем, когда понял, что поеду в "Ростов" - о его карьере в Испании, его играх за сборную России и так далее. Когда смотрел видео о нем, подумал: "Ого, вот это он жесткий". И так оно и оказалось. Карпин действительно жесткий - дисциплина для него стоит на первом месте. Еще одна вещь, которая меня поразила, - его внимание к мелочам, - цитирует Хасимото "СЭ".
В текущем сезоне РПЛ 27-летний Хасимото в составе "Ростова" провел 7 матчей и забил 4 мяча. Ранее японец выступал за "Токио". В 2019 году хавбек провел за японский клуб 34 матча и забил 3 гола. Таким образом, за 7 встреч в России Хасимото забил больше, чем за весь сезон в Японии.
Подопечные Карпина занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В следующем матче "Ростов" сыграет на выезде с "Сочи". Поединок состоится 4 октября.
Хасимото: когда смотрел видео о Карпине, подумал: "Ого, вот это он жесткий". Так и оказалось
Полузащитник "Ростова" Кэнто Хасимото поделился эмоциями от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"
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