Министр МО Терюшков: "Химки" встали на рельсы и будет постепенное наращивание результата

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился эмоциями после победы "Химок" в матче 9-го тура с "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Химки"
- Рассчитывали на победу, у нас произошла смена главного тренера и генерального директора. На таком эмоциональном фоне рассчитывали на три очка. Уверен, команда готова к РПЛ, всегда говорю им это при встречах и продолжу говорить.

Можно сказать, что "Химки" встали на рельсы и будет постепенное наращивание результата, другого пути у нас нет. Мы не снимаем поставленной задачи - 10–12-е место. В следующем сезоне хотим бороться за позиции повыше, - цитирует Терюшкова "Чемпионат".

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Александр Ломовицкий на 19-й минуте. Кухарчук сделал пас в центр штрафной, с первым ударом хавбека Шунин справился, но со второй попытки Ломовицкому удалось отправить мяч в сетку.

Лучшим игроком матча признан вратарь "Химок" Илья Лантратов, который совершил несколько ключевых спасений во время матча. Напомним, это первый матч для нового главного тренера Игоря Черевченко.

Подмосковная команда одержала первую победу в текущем сезоне. "Химки" набрали 6 очков и занимают 14-е место в таблице. У "Динамо" 14 очков и 9-я строчка в таблице.

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Теги: Терюшков Химки Динамо
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