По информации инсайдерских телеграм-каналов, главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков был уволен со своей должности после того, как в матче 9 тура РПЛ подмосковные "Химки" нанесли его команде поражение со счетом 1:0. Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Василия Конова. По данным журналиста Сергея Егорова, исполняющим обязанности главного тренера в следующем матче "Динамо" будет спортивный директор клуба Желько Бувач.
Московское "Динамо" 17 сентября уступило на выезде "Локомотиву" из Тбилиси 1:2 и выбыло из розыгрыша Лиги Европы. После этого команда одержала победу в РПЛ над "Ахматом" (1:0), забив гол в добавленное время, но 28 сентября потерпела новое поражение - от новичка лиги "Химок" (0:1). Для подмосковного клуба эта победа стала первой за стартовые 9 туров чемпионата России. В следующем туре "Динамо" встречается с "Краснодаром".
Источник: Новиков завершил работу в "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков уволен со своего поста после проигрыша "Химкам".
Фото: РИА Новости
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