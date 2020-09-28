Опорный хавбек Кэнто Хасимото стал самым эффективным трансфером "Ростова" за последние несколько лет: на его счету уже 4 гола в 8 матчах, и он является лучшим бомбардиром своего клуба в чемпионате России. В 9 туре РПЛ "Ростов" встречался в гостях с тульским "Арсеналом" и победил 3:2, Хасимото записал на свой счет дубль, отличившись на 40-й и на 45-й минуте первого тайма.
- Слышал ли я, что "Ростов" выставил команду игроков 2003 года рождения против "Сочи" из-за коронавируса? Мне кажется, во всем футбольном мире это было своего рода сенсацией. Я об этом читал. Для парней, наверное, это был хороший опыт. Уверен, что матч им не понравился, и в будущем они любой ценой постараются избегать такого счета. Тем не менее, думаю, "Ростов" тогда был в безвыходном положении, - цитирует слова Кэнто Хасимото "Спорт-Экспресс".
Хасимото: игра "Сочи" - "Ростов" во всем футбольном мире стала своего рода сенсацией
Опорный полузащитник "Ростова" Кэнто Хасимото дал комментарий о матче, в котором его будущий клуб выставил против "Сочи" команду 2003 года рождения.
Фото: МатчТВ
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