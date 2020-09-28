Хасимото: игра "Сочи" - "Ростов" во всем футбольном мире стала своего рода сенсацией

Опорный полузащитник "Ростова" Кэнто Хасимото дал комментарий о матче, в котором его будущий клуб выставил против "Сочи" команду 2003 года рождения.

Фото: МатчТВ