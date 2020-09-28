Экс-хавбек "Зенита" Алексей Игонин дал комментарий о будущей встрече 10 тура Российской премьер-лиги - "дерби двух столиц", в котором "Спартак" принимает петербургский "Зенит". Перед очным матчем команды вместе возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в активе по 20 набранных очков. "Зенит" находится выше по дополнительным показателям. Третью строчку с 17 очками занимает "Ростов".
Игонин считает, что встречи "Зенита" со "Спартаком" всегда выходят за рамки рядового турнирного противостояния, и уверен, что клуб из Санкт-Петербурга добьется победы.
- Допускаю, что "Спартак" свежее, но "Зенит" превосходит красно-белых в классе. Средняя линия у Семака выстроена лучше, чем у Тедеско, - передает слова Игонина "Петербургский дневник".
Экс-игрок "Зенита" Игонин: команда Семака превосходит красно-белых в классе
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