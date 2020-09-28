По информации телеграм-канала журналиста Василия Конова, спортивный директор "Динамо" Желько Бувач не станет временно исполняющим обязанности главного тренера. Готовить команду к ближайшим играм будет наставник молодежного состава Александр Кульчий. В то же время Кирилла Новикова постараются сохранить в структуре клуба.
Постоянного главного тренера руководство "Динамо" постарается найти и представить команде во время октябрьской паузы на матчи сборных.
До паузы ФИФА бело-голубым осталось провести один матч - 4 октября дома против "Краснодара". После 9 туров "Динамо" с 14 очками занимает 9 место, уступая казанскому "Рубину" по личным встречам.
Источник: готовить "Динамо" к матчам будет Кульчий, а не Бувач. Нового тренера найдут во время окна ФИФА
Временным и.о. главного тренера "Динамо" станет главный тренер молодежной команды Александр Кульчий.
Фото: ФК "Динамо"
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