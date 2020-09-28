Подмосковные "Химки" в понедельник 28 сентября одержали свою первую победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги. В матче 9 тура красно-черные переиграли московское "Динамо" со счетом 1:0. Счет на 19-й минуте открыл Александр Ломовицкий: получив мяч с фланга от Ильи Кухарчука, он пробил по воротам Шунина, а затем добил в сетку отскочивший от вратаря мяч, красиво подработав его в воздухе. После этого "Химки" удержали добытое преимущество, лучшим игроком матча стал вратарь команды Илья Лантратов. Эта победа позволила "Химкам" подняться на 14-е место и уйти из зоны прямого вылета.
- Тяжелая игра, но очень важная и ценная победа. Пришлось много работать в обороне и терпеть, однако, считаю, мы справились с задачей. Большого количества моментов у наших ворот не было, - передает слова центрального защитника и капитана "Химок" Дмитрия Тихого Sport24.
Капитан "Химок" Тихий: пришлось много работать в обороне и терпеть, но мы справились с задачей
Защитник и капитан "Химок" Дмитрий Тихий прокомментировал первую победу своей команды в сезоне - 1:0 над "Динамо".
Фото: МатчТВ
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