По информации инсайдерских телеграм-каналов, 22-летний полузащитник Александр Ломовицкий, выступающий за "Химки" на правах аренды и принадлежащий "Спартаку", может досрочно вернуться в свой клуб. Как сообщается, Ломовицкий будет отдан в аренду в другой клуб - с высокой долей вероятности им будет тульский "Арсенал".
Ранее Александр уже выступал за туляков на правах аренды - это было в сезоне 2019/20. Ломовицкий провел в футболке "Арсенала" 24 игры и забил за них два гола.
В составе "Химок" под руководством Дмитрия Гунько Ломовицкий провел 7 матчей и забил 1 гол, под руководством Игоря Черевченко на его счету 1 матч и 1 забитый мяч.
Источник: Ломовицкий вернется в "Спартак" и уйдет в "Арсенал"
Полузащитник "Химок" Александр Ломовицкий вернется из аренды в "Спартак" и отправится в другую аренду - в "Арсенал".
Фото: ФК "Химки"
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