Речь идёт о ромбе без футбольного мяча внутри, который использовался в разных версиях с 1935 по 1997 год. В 1998 году "Спартаку" не удалось договориться с ВСО "Спартак", поэтому в эмблему был помещён футбольный мяч.
Сообщается, что "Спартак" уже начал переговоры с Nike о возможном создании формы с ретро-вставками и эмблемой в 2022 году.
Источник: Чемпионат.
Источник: "Спартак" может вернуться к старому логотипу в 2022 году
Руководство "Спартака" рассматривает возможность возвращения старой эмблемы клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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